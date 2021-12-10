Ситуация на валютном рынке изменилась. НБУ возобновил покупку долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 6-10 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 54,00 млн долларов. НБУ не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после трех недель перерыва, когда НБУ продавал доллары, чтобы сдержать падение гривны. За это время центробанк потратил из резервов 882,6 млн долларов.

В течение последней недели курс доллара упал на 1% до 27,02 гривен.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3665,70 млн долларов и продал 1139,20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2526,50 млн долларов.