Ситуация на валютном рынке изменилась. НБУ возобновил покупку долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 6-10 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 54,00 млн долларов. НБУ не продавал валюту на межбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после трех недель перерыва, когда НБУ продавал доллары, чтобы сдержать падение гривны. За это время центробанк потратил из резервов 882,6 млн долларов.
В течение последней недели курс доллара упал на 1% до 27,02 гривен.
Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3665,70 млн долларов и продал 1139,20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2526,50 млн долларов.
Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.