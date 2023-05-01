Ситуація в Сумській області: окупанти обстріляли чотири громади, а трактор наїхав на міну

Загалом за день у Сумській області зафіксовано 139 "прильотів".

Так, окупанти завдали ударів по:

Білопільської громади з мінометів, ствольної артилерії та АГС;

Шалигинської громади з АГС. Також росіяни скинули вісім мін на територію громади;

Юнаківську громаду з міномета;

Середино-Будську громаду з міномета.

При цьому близько 13:00 у Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор.

"Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни". Унаслідок підриву тракторист отримав поранення нижніх і верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доправлено до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.

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