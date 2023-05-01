Ситуація в Сумській області: окупанти обстріляли чотири громади, а трактор наїхав на міну

У понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області. При цьому в регіоні трактор наїхав на міну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
Загалом за день у Сумській області зафіксовано 139 "прильотів".
Так, окупанти завдали ударів по:
При цьому близько 13:00 у Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор.
"Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни". Унаслідок підриву тракторист отримав поранення нижніх і верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доправлено до лікарні", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські військові двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.
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