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Ситуація в Сумській області: окупанти обстріляли чотири громади, а трактор наїхав на міну

Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область і тракторист наїхав на міну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області. При цьому в регіоні трактор наїхав на міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Загалом за день у Сумській області зафіксовано 139 "прильотів".

Так, окупанти завдали ударів по:

  • Білопільської громади з мінометів, ствольної артилерії та АГС;
  • Шалигинської громади з АГС. Також росіяни скинули вісім мін на територію громади;
  • Юнаківську громаду з міномета;
  • Середино-Будську громаду з міномета.

При цьому близько 13:00 у Середино-Будській громаді Шосткинського району під час роботи в полі на міні підірвався трактор.

"Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни". Унаслідок підриву тракторист отримав поранення нижніх і верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доправлено до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.

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Війна Росії проти УкраїниСумська область