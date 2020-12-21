Ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля, - Минздрав Британии

В Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Мутировавший вирус распространяется слишком быстро.

Об этом в эфире телеканала Sky News заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Министр добавил, что правительству пришлось "действовать решительно", несмотря на приближение Рождества. Он отметил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

Хэнкок назвал "безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений.

Контроль нового штамма COVID "сейчас важнее, чем когда-либо", заявил он.

Ранее Хэнкок заявил, что правительство Великобритании рассчитывает избежать введения общего локдауна. В этом должны помочь локальные ужесточения.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с распространением нового типа вируса ряд стран Европы уже запретил авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией.