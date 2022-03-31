UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация в Луганской области обостряется, оккупанты свозят технику, - глава ОВА

Глава Луганской области Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Татьяна Самарук

Обстановка в Луганской области накаляется, российские войска свозят много техники. Также в область заехали чеченские боевики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Ситуация очень сильно обостряется. Мы фиксируем, что очень много техники привозят. В основном разгружают в Дебальцево и дальше тянут в нашу область. Уже заехали в область на временно оккупированную территорию чеченцы", - сказал он.

Также Гайдай отметил, что оккупанты привозят чеченцев, "будто это какие-то исчадия ада".

Он добавил, что чеченцев используют как заградительные отряды против мобилизованных людей, которых забирают с улиц оккупированных территорий и под страхом расстрела отправляют воевать против Украины.

Кроме того, отмечается, что после накопления техники враг может пойти на прорыв в районе Попасной и Рубежного.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск.

Также мы писали, что из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВторжение России в Украину