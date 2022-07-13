Ситуация на критическом этапе. ЕС готовится к внезапной остановке поставок российского газа

Издание ознакомилось с проектом документа, согласно которому Европейская комиссия видит значительный риск того, что Россия прекратит поставки топлива в этом году. Разработанные рекомендации помогут уменьшить негативные последствия от этого на треть. Принятие документа запланировано на 10 июля, хотя его содержание еще могут изменить.

План ЕС предусматривает возможность для правительств государств-членов заменять топливо в промышленности и энергетике, чтобы способствовать экономии газа, а также проводить аукционы или тендеры, где правительства стимулируют сокращение потребления крупными потребителями, как отраслями промышленности.

Также документ включает разработку информационной кампании по уменьшению температуры отопления и кондиционеров, а также обязательные ограничения во время кризисного уровня.

Операторы газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из России в июле, объемы газа в хранилищах могут снизиться до 65-71% в начале ноября, а это значительно ниже целевого показателя в 80%. Если это произойдет позже - в октябре или в последующие месяцы - риск разрыва был бы меньше. В то же время страны имели бы меньше времени для разрешения ситуации до начала отопительного сезона.

"Газовая ситуация в ЕС находится на критическом этапе", - говорится в документе комиссии.