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Ситуация критическая: в ОРДЛО две трети больниц заполнены COVID-больными, не хватает персонала

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Донецк, Понедельник 25 октября 2021 13:15
Ситуация критическая: в ОРДЛО две трети больниц заполнены COVID-больными, не хватает персонала Фото: в ОРДЛО две трети больниц заполнены COVID-больными (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей критическая ситуация не только с COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Восточную правозащитную группу в Facebook.

Правозащитники сообщили, что операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве.

"Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19. Медицинского персонала не хватает", - сообщили правозащитники.

Медицинские отделения и больницы в провинции (Антрацит, Дебальцево) страдают от нехватки воды, говорится в сообщении.

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