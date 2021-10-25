Ситуация критическая: в ОРДЛО две трети больниц заполнены COVID-больными, не хватает персонала
Фото: в ОРДЛО две трети больниц заполнены COVID-больными (УНИАН)
Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей критическая ситуация не только с COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Восточную правозащитную группу в Facebook.
Правозащитники сообщили, что операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве.
"Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19. Медицинского персонала не хватает", - сообщили правозащитники.
Медицинские отделения и больницы в провинции (Антрацит, Дебальцево) страдают от нехватки воды, говорится в сообщении.