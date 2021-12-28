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Ситуация в "красных" областях стабилизировалась. COVID-показатели вернулись в норму

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом в двух "красных" областях - Волынской и Запорожской. Показатели распространения COVID полностью стабилизировались.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались показатели. Ранее в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в Украине не будет "красной" зоны.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:

  1. Днепропетровская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Львовская,
  6. Полтавская,
  7. Ровенская,
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Херсонская.
  11. Черновицкая,
  12. Донецкая,
  13. Винницкая,
  14. Хмельницкая,
  15. Закарпатская,
  16. Одесская,
  17. Киевская,
  18. Житомирская,
  19. Сумская,
  20. Николаевская,
  21. Черниговская,
  22. Черкасская.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2248 человек, а умерли - 134.

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