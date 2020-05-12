Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет рассматривать дальнейшее смягчение карантина, - Зеленский

Нынешние показатели по коронавирусу позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, глава государства заявил, что власть также не может допустить крупных вспышек коронавируса.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.

Также на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с ослаблениями.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд. Вчера было 416, а сегодня 375. За минувшие сутки заболели 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников. Госпитализированы 116 человек.

Также в интервью РБК-Украина главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что ко второй волне коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. По его словам, массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.