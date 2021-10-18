Ситуация с коронавирусом в Одессе: в больницах 81% пациент в тяжелом состоянии

В "ковидных" отделениях Одессы находятся 948 пациентов, 83 из них - дети. Еще 964 человека лечатся в одесских больницах от пневмонии.
Об этом во время заседания оперативного штаба в мэрии рассказал директор департамента здравоохранения Левон Никогосян, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "048".
По его словам, главная особенность этой волны COVID-19 - большое количество больных в тяжелой форме - 617 пациентов (81% от всех госпитализированных). Весной пациенты с тяжелым течением болезни не превышали 20%.
"Ковидные" отделения продолжают открываться и расширять коечный фонд, заявил Никогосян.
На сегодня в Одессе есть 226 свободных кислородных концентраторов.
Напомним, в ОГА заявили, что больницам Херсонской области кислорода нужно в 2-4 раза больше, чем раньше.