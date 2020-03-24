Ситуация с коронавирусом в Испании более серьезная, чем в Италии, - El Pais

Пандемия коронавируса распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

В Италии наиболее проблемными являются три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - заявил глава испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Отметим, в Испании было зарегистрировано 462 летальных исхода пациентов с коронавирусом - это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии в стране. В стране заразились вирусом 29 тыс. 68 человек, 1 804 человека скончались.

Напомним, в мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется.

Ранее в ВОЗ сообщали, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.