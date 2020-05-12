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Ситуация с коронавирусом в Беларуси терпимая, - Лукашенко

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 12:40
Ситуация с коронавирусом в Беларуси терпимая, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

В Беларуси на данный момент около 24 тысяч больных COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на данный момент ситуация в стране с коронавирусом COVID-19 терпимая. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, на данный момент методом Беларуси воспользовались и другие государства, которые снимают жесткие ограничения.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от COVID-19. - ред.) в Беларуси за эти три месяца", - заявил президент Беларуси.

Отметим, на данный момент в Беларуси почти 24 тысячи больных коронавирусом. При этом количество летальных случаев в стране составляет всего 135.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения коронавируса в Беларуси являются одними из самых быстрых в Европе. По показателю количества случаев коронавируса на 1 миллион населения Беларусь сейчас опережает все соседние страны.

Также в ВОЗ призывали усилить физическое дистанцирование в Беларуси. Эксперты отметили, что без этого в ближайшее время нет оснований ожидать спад эпидемии.

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьКоронавирус
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