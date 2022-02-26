Ситуация в Киеве. Что происходит в городе сейчас: онлайн

13:25 Как сообщил Кличко, в целях безопасности и для более эффективной обороны комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00.

"Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага."

13:18 Киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах.

13:05 Кличко обратился с просьбой к бизнесу - помогать киевлянам.

"Я обращаюсь также к бизнесу. Город сегодня делает все, что может. Окажите помощь киевлянам и вы. Пищевыми продуктами, водой, предметами первой необходимости. Это нужно сегодня людям, что находятся в укрытии в метро, больницам, нашим защитникам из терробороны. Наш Киев и нашу страну пытаются уничтожить. Мы должны выстоять!" - подчеркнул городской голова.

12:45 "Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем, - страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

12:40 На складских помещениях в Киеве по улице Волынская после попадания снаряда произошел пожар. Погибли 2 человека.

12:30 В результате обстрела аэропорта Жуляны снаряд попал в жилой дом.

"Произошло разрушение дома с 17 по 21 этаж. Проверено 21,22,23 и 24 пострадавших нет. Спасателями проводится эвакуация всего дома, усложнен выход из квартир. Пожарные осуществляли тушение отдельных очагов возгорания", - говорится в сообщении ГСЧС.

Жертв нет, 6 людей пострадали, 80 эвакуированы.

12:20 Киевлян просят не пересекать мосты через Днепр. По информации МВД, диверсанты противника постоянно пытаются высадиться на левом берегу. Все мосты столицы взяты под охрану. Они будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты с левого на правый берег.

12:10 Также Кличко рассказал, что в городе работает общественный транспорт. Его количества достаточно для перевозки работников критической инфраструктуры. Красная ветка метро не работает, однако станциями можно воспользоваться как укрытием от обстрелов.

"Военные, полиция, Нацгвардия, ТрО, добробаты защищают наш город. Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому передвижение по городу будет ограничено и затруднено", - рассказал Кличко.

12:08 Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, российских войск в Киеве нет. Но действуют диверсанты.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы", - рассказал Кличко.

12:00 "Главное, что хочу сказать, ситуация полностью под контролем по всей территории Украины. Атаки Вооруженных сил Российской Федерации идут по всем направлениям практическим по всем крупным городах Украины. Но, этого не было раньше, но есть сейчас - никто из руководства областей, местных органов власти не покинули своих мест. Они работают, несмотря на работу ДРГ и постоянные столкновения с войсками агрессора", - заявил он.