Ситуация на фронте изменится через две недели, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Начнет меняться все где-то через 2 недели. И количество боев увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются в течение двух недель. И через две недели мы уже увидим в принципе изменения", - спрогнозировал он.

По его словам, в Луганске больница уже полностью забита разорванными боевиками и их телами.

"Они даже не могут их некоторые опознать. Дальше для них будет хуже", - уверен Гайдай.