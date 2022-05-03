Ситуация на фронте изменится через две недели, - Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что ситуация на фронте изменится через 2 недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.
"Начнет меняться все где-то через 2 недели. И количество боев увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются в течение двух недель. И через две недели мы уже увидим в принципе изменения", - спрогнозировал он.
По его словам, в Луганске больница уже полностью забита разорванными боевиками и их телами.
"Они даже не могут их некоторые опознать. Дальше для них будет хуже", - уверен Гайдай.
Как сообщалось, военные эксперты не исключают, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут занять его во время штурма. Город может стать вторым Мариуполем.
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