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Ситуация на Донбассе: боевики применяют пулеметы и гранатометы

Новина українською → Донбасс, Суббота 24 апреля 2021 19:02
Ситуация на Донбассе: боевики применяют пулеметы и гранатометы Фото: боевики обстреливают украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе, по состоянию на вечер, боевики четыре раза нарушили режим "тишины". Потерь со стороны украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское боевики совершили обстрел позиций украинцев из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди украинских защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок не видит Украину в НАТО. Причиной является конфликт на востоке Украины.

Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что президент России Владимир Путин маскирует намерения и тяжелая техника остается у украинских границ.

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