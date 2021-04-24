Ситуация на Донбассе: боевики применяют пулеметы и гранатометы
На Донбассе, по состоянию на вечер, боевики четыре раза нарушили режим "тишины". Потерь со стороны украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).
Неподалеку населенных пунктов Троицкое и Лебединское боевики совершили обстрел позиций украинцев из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Пески противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди украинских защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок не видит Украину в НАТО. Причиной является конфликт на востоке Украины.
Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что президент России Владимир Путин маскирует намерения и тяжелая техника остается у украинских границ.