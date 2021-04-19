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Ситуация на Донбассе: 8 нарушений "тишины" за сутки, погиб один украинский боец

Новина українською → Донбасс, Понедельник 19 апреля 2021 08:38
Ситуация на Донбассе: 8 нарушений "тишины" за сутки, погиб один украинский боец Фото: на Донбассе погиб украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки на Донбассе боевики осуществили 8 нарушений "тишины". В результате одного из обстрелов погиб военный ООС.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Возле населенного пункта Водяное противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки боевики совершили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, в результате чего погиб один боец ООС и еще один получил ранение.

С начала суток боевики трижды обстреливали позиции ООС возле населенных пунктов Южное, Майорск, Зайцево.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Москвы. Пока украинские военные не видят признаков подготовки к наступлению России.

По последним данным Минобороны Украины, вблизи восточной украинской границы уже более 100 тысяч российских войск.

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