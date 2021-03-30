Ситуация с COVID в Украине: уровень госпитализаций превышен в 21 регионе

В частности, уровень госпитализаций превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Соответствуют норме Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

Самая плохая ситуация в Винницкой области. Здесь показатель госпитализаций составляет 118,5 при норме 60 на 100 тысяч населения. Также выше 100 показатель госпитализаций имеют Киев (108,4), Житомирская (115,6), Николаевская (106,9) и Хмельницкая (116,2) области.

При этом в "красной" зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.