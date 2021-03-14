Ситуация с COVID ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения .

Отметим, норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения. Показатель превышен в Киеве (76,7), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.

По состоянию на 14 марта:

"красная зона" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;

"оранжевая зона" - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области;

"желтая зона" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Отметим, разделение на цветные зоны означает, что в "красных" областях действуют самые жесткие карантинные меры, в остальных - мягкие, такие как масочный режим, массовые мероприятия с ограничениями и так далее.