Ситуация с COVID в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне", - ВОЗ

По его словам, за последние несколько недель ситуация с заболеваемостью значительно улучшилась.

"Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал Райан.

Он также считает, что ситуация с распространением коронавирусом сейчас лучше, чем два-три месяца назад.