Ситуация с COVID в Крыму критическая. В Украине предлагают вакцинацию на подконтрольной территории

Показатели заболеваемости, госпитализации и смертей, вызванные коронавирусной болезнью, стали критическими. Места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%, сообщила Денисова.

"При этом оккупационные власти оказывают давление на жителей полуострова и работников учреждений и организаций по обязательной прививке российскими вакцинами, которые не одобренные Всемирной организацией здравоохранения", - заявила она.

С целью получения документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, внесенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, жители временно оккупированного Крыма вынуждены уезжать за границу для проведения прививки.

"Омбудсмен подчеркивает необходимость усиления информационно-разъяснительной работы о возможности вакцинации жителей временно оккупированного Крыма на подконтрольной правительству территории Украины, в том числе среди граждан, которые пересекают линию разграничения", - говорится на сайте омбудсмена.