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Ситуация с COVID в Крыму критическая. В Украине предлагают вакцинацию на подконтрольной территории

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 13:33
Ситуация с COVID в Крыму критическая. В Украине предлагают вакцинацию на подконтрольной территории Фото: украинский омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму ситуация с коронавирусом критическая, больницы почти забиты больными COVID-19. Украинский омбудсмен призывает вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт омбудсмена.

Показатели заболеваемости, госпитализации и смертей, вызванные коронавирусной болезнью, стали критическими. Места для госпитализации больных COVID-19 заполнены на 95%, сообщила Денисова.

"При этом оккупационные власти оказывают давление на жителей полуострова и работников учреждений и организаций по обязательной прививке российскими вакцинами, которые не одобренные Всемирной организацией здравоохранения", - заявила она.

С целью получения документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, внесенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, жители временно оккупированного Крыма вынуждены уезжать за границу для проведения прививки.

"Омбудсмен подчеркивает необходимость усиления информационно-разъяснительной работы о возможности вакцинации жителей временно оккупированного Крыма на подконтрольной правительству территории Украины, в том числе среди граждан, которые пересекают линию разграничения", - говорится на сайте омбудсмена.

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