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Ситуация в Беларуси: люди выходят на цепи солидарности и бастуют на заводах

Минск, Четверг 13 августа 2020 11:23
Ситуация в Беларуси: люди выходят на цепи солидарности и бастуют на заводах
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Также утром в Минске водители устроили автопротест

В Беларуси уже пятый день люди протестуют против президента Александра Лукашенко. По состоянию на 13 августа, в стране проходят акции солидарности и бастуют на предприятия, более подробно в материале РБК-Украина.

NЕХТА сообщает, что утром в Минске водители устроили автопротест. Суть акции состоит в том, что поток снижает скорость до 20-30 км/ч.

Также в столице Беларуси люди выстраиваются в цепи солидарности. Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре - на проспекте Независимости - у кинотеатра "Октябрь".

Ситуация в Беларуси: люди выходят на цепи солидарности и бастуют на заводахФото: цепь солидарности в Минске

Вместе с ними, в цепь солидарности выстроились медики 1-й столичной больницы.

Ситуация в Беларуси: люди выходят на цепи солидарности и бастуют на заводахФото: цепь солидарности в Беларуси

Сотрудники наркодиспансера тоже выступают за перемены и против милицейского беспредела.

Ситуация в Беларуси: люди выходят на цепи солидарности и бастуют на заводахФото: акция солидарности в Беларуси

Тем временем ОАО "Гродножилстрой" встал на забастовку.

Ситуация в Беларуси: люди выходят на цепи солидарности и бастуют на заводахФото: забастовка в Беларуси

Тем временем, Следственный комитет Беларуси ищет координаторов минских протестов.

Отметим, что за четыре дня протестов в Беларуси задержали почти 7 тысяч человек. Каждую ночь беларусы устраивают масштабные антиправительственные протесты, а правоохранители в отношении их используют резиновые пули, светошумовые гранаты. Несмотря на это, люди продолжают протестовать и бастовать.

Напомним, в Беларуси задержали украинских волонтеров, украинских МИД пытается установить их местонахождение.

Также РБК-Украина писало, как проходила четвертая ночь протестов в Беларуси.

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