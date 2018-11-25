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Ситуация в Азовском море: в МВД опубликовали видео атаки РФ на украинское судно

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 21:17
Ситуация в Азовском море: в МВД опубликовали видео атаки РФ на украинское судно
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украина будет использовать видео в международном суде

Министерство внутренних дел (МВД) Украины получило доступ к видео нападения российского пограничного корабля на украинское судно. Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

Как сообщил Аваков, указанное видео Украина будет использовать против России в международном суде.

"МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля "Дон" украинского судна. Перехваченное видео снято российскими, слышны команды - это пойдет доказательством в международный суд! Агрессия! Собираемся и ожидаем реакции дружественных стран!", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 25 ноября российские пограничники, открыв огонь на поражение, атаковали украинские корабли в Азовском море.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина обращается к Совету безопасности ООН в связи с провокациями Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее поручение поступило от президента Украины Петра Порошенко.

На данный момент известно, что РФ захватила три украинских судна.

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