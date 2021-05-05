Из-за ситуации с COVID проведение Олимпиады в Токио оказалось под угрозой, - Reuters

Олимпийские игры должны пройти в столице государства с 23 июля по 8 августа.

Указано, что власти склоняются к продлению мер по борьбе с коронавирусной пандемией в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего после 11 мая из-за резкого роста числа случаев заболевания.

Агентство отмечает, что продление карантинных мер с большой долей вероятности вызовет у властей страны опасения по поводу того, могут ли Олимпийские игры в Токио состояться в запланированные сроки.



Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в среду встретится с высокопоставленными министрами правительства, чтобы обсудить продление мер по борьбе с коронавирусом.

В условиях ЧП в Токио и других городах страны правительство потребовало закрыть рестораны, бары и другие общественные места, где продают алкоголь. Большие универмаги и кинотеатры также закрыли для посещения, а зрителям не разрешили посещать крупные спортивные мероприятия.