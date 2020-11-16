ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Системы здравоохранения в Европе истощены из-за коронавируса, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения в Европе истощены из-за коронавируса. При этом в ВОЗ озабочены ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Европе и американском регионе.

Самые читаемые новости

Об этом глава ВОЗ заявил во время брифинга.

"В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и американском регионе. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", - сказал он.

В то же время, он добавил, что сейчас поступают воодушевляющие новости о вакцинах от COVID-19, которые позволяют выразить осторожный оптимизм, что новые средства борьбы с вирусом появятся в ближайшие месяцы.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что появление вакцины от коронавируса само по себе не остановит пандемию.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, в какие дни недели фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что в ЕС назвали, когда ожидают появление вакцины от коронавируса на европейском рынке.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗКоронавирус