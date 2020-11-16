Системы здравоохранения в Европе истощены из-за коронавируса, - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения в Европе истощены из-за коронавируса. При этом в ВОЗ озабочены ростом случаев COVID-19 в мире, особенно в Европе и американском регионе.
Об этом глава ВОЗ заявил во время брифинга.
"В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и американском регионе. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", - сказал он.
В то же время, он добавил, что сейчас поступают воодушевляющие новости о вакцинах от COVID-19, которые позволяют выразить осторожный оптимизм, что новые средства борьбы с вирусом появятся в ближайшие месяцы.
Напомним, в ВОЗ предупредили, что появление вакцины от коронавируса само по себе не остановит пандемию.
Кроме того, в ВОЗ рассказали, в какие дни недели фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.
Ранее сообщалось, что в ЕС назвали, когда ожидают появление вакцины от коронавируса на европейском рынке.