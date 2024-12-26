У Сирії сили лояльні до Асада вбили 14 поліцейських

Уранці в четвер перехідна адміністрація в Сирії заявила про смерть 14 співробітників поліції. Їх убили сили лояльні до поваленого сирійського диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами нової влади, вбивство сталося внаслідок "засідки", влаштованої силами лояльними до поваленого режиму. Інцидент трапився в сільській місцевості Тартуса.

Це сталося в той час, як демонстрації та нічна комендантська година в інших місцях стали наймасштабнішими заворушеннями з моменту усунення режиму Асада понад два тижні тому.

Крім того, новий міністр внутрішніх справ Сирії повідомив у Telegram, що ще 10 співробітників поліції отримали поранення від "залишків" уряду Асада в Тартусі. У відповідь він пообіцяв вжити жорстких заходів проти "будь-кого, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян".

The Guardian пише, що раніше сирійська поліція запровадила нічну комендантську годину в місті Хомс після заворушень, пов'язаних із демонстраціями, які, за словами місцевих жителів, очолювали представники релігійних меншин - алавіти і шиїти.