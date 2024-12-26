У Сирії сили лояльні до Асада вбили 14 поліцейських
Уранці в четвер перехідна адміністрація в Сирії заявила про смерть 14 співробітників поліції. Їх убили сили лояльні до поваленого сирійського диктатора Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами нової влади, вбивство сталося внаслідок "засідки", влаштованої силами лояльними до поваленого режиму. Інцидент трапився в сільській місцевості Тартуса.
Це сталося в той час, як демонстрації та нічна комендантська година в інших місцях стали наймасштабнішими заворушеннями з моменту усунення режиму Асада понад два тижні тому.
Крім того, новий міністр внутрішніх справ Сирії повідомив у Telegram, що ще 10 співробітників поліції отримали поранення від "залишків" уряду Асада в Тартусі. У відповідь він пообіцяв вжити жорстких заходів проти "будь-кого, хто наважиться підірвати безпеку Сирії або поставити під загрозу життя її громадян".
The Guardian пише, що раніше сирійська поліція запровадила нічну комендантську годину в місті Хомс після заворушень, пов'язаних із демонстраціями, які, за словами місцевих жителів, очолювали представники релігійних меншин - алавіти і шиїти.
Нагадаємо, днями стало відомо, що сирійська влада домовилася з повстанськими групами про їх розпуск. Угруповання об'єднають в одну організацію під егідою Міністерства оборони.
Водночас, до цієї угоди не приєдналося угруповання курдів «Сирійські демократичні сили», яке підтримують США.
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