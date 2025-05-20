У Сирії невідомі атакували російську базу: чути стрілянину, збито дрон

Військова авіабаза Росії в Сирії, розташована в Хмеймімі, стала об'єктом збройного нападу. Там лунала стрілянина, ймовірно, викликана членами радикальних груп Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство ANHA.

За даними ЗМІ, невідомі озброєні люди напали на кілька російських військових контрольно-пропускних пунктів навколо авіабази Хмеймім у західній Латакії.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігається "безпрецедентна напруженість у сфері безпеки". Це може свідчити про те, що базу атакувальна група, ймовірно, пов'язана зі збройними угрупованнями, союзними з урядом Дамаска.

Також ЗМІ повідомляють про збиття безпілотника, що летів у районі Хмейміму.

Наразі офіційної інформації про масштаби втрат або відповідальну за напад особу немає.

Водночас, низка російських Telegram-каналів стверджує, що на базу Хмеймім напали четверо "терористів-смертників" з Узбекистану, які нібито не визнають уряд Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа. Трьох з них було ліквідовано.