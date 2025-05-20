У Сирії невідомі атакували російську базу: чути стрілянину, збито дрон
Військова авіабаза Росії в Сирії, розташована в Хмеймімі, стала об'єктом збройного нападу. Там лунала стрілянина, ймовірно, викликана членами радикальних груп Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство ANHA.
За даними ЗМІ, невідомі озброєні люди напали на кілька російських військових контрольно-пропускних пунктів навколо авіабази Хмеймім у західній Латакії.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігається "безпрецедентна напруженість у сфері безпеки". Це може свідчити про те, що базу атакувальна група, ймовірно, пов'язана зі збройними угрупованнями, союзними з урядом Дамаска.
Також ЗМІ повідомляють про збиття безпілотника, що летів у районі Хмейміму.
Наразі офіційної інформації про масштаби втрат або відповідальну за напад особу немає.
Водночас, низка російських Telegram-каналів стверджує, що на базу Хмеймім напали четверо "терористів-смертників" з Узбекистану, які нібито не визнають уряд Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа. Трьох з них було ліквідовано.
Спроба повстання
Раніше ми писали про те, що проросійські прихильники Башара Асада спробували організувати повстання проти нової влади Сирії, але успіху вони не мали.
Москва планувала використати це повстання для того, щоб залишити свої військові бази в Сирії під виглядом "миротворців". Росія використовує ці бази для здійснення впливу та розробки місцевих газових родовищ.
Варто підкреслити, що для Росії важливо не допустити розробку сирійського дешевого газу, оскільки це може призвести до падіння цін на російський газ і зменшення економічних можливостей країни-агресора, в тому числі щодо фінансування війни в Україні.
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