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Сирия зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Российскую вакцину против коронавирус "Спутник V" зарегистрировали в Сирии. Регулятор разрешил ее применение на территории республики.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавірусної инфекции и позволила ее применения на своей территории", - говорится в сообщении посольства Сирии в Москве.

В настоящее время Россия прорабатывает возможность прямых поставок в Дамаск вакцины "Спутник V".

Напомним, власти Израиля согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V". Этого потребовали сирийцы, которые удерживали гражданку Израиля.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в стране одобрили применение вакцин против коронавируса компаний "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация запланирована на начало марта.

Кроме того, в Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса. Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

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