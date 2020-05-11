В Сирии силы Асада и Россия напали на школы и больницы, - Amnesty International

В Сирии правительственные войска совместно с российскими союзниками целенаправленно наносят удары с земли и воздуха по школах и больницах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правозащитной организации Amnesty International.

В организации назвали такие действия преступлением против человечества.

"На основании интервью, спутниковых снимков, журналов наблюдения за самолетами и перехваченной радиосвязи самолет Amnesty International зафиксировал незаконные нападения сирийских правительственных и российских сил на больницы и школы в районе Идлиба и западного Алеппо, что провоцирует гуманитарный кризис. Исследование также показывает, что в работу гуманитарных организаций вмешивалась Хаят Тахрир аль-Шам - крупнейшая коалиция вооруженных формирований на северо-западе. Гражданское местное население находится под угрозой, если важный механизм ООН по оказанию гуманитарной помощи через границу с Турцией не будет восстановлен. Совет Безопасности ООН должен гарантировать, чтобы этот механизм оставался", - говорится в сообщении.

По данным Amnesty International, в период с мая 2019 года по февраль 2020 года наблюдатели насчитали минимум 18 нападений на северо-западе Сирии. Пять больниц после этих нападений закрылась, в двух случаях сирийские силы Асада использовали запрещенные в мире бочковые бомбы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Сирии в результате авиаудара России погибли гражданские. Жертвами авиаудара стали по меньшей мере 16 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии погибли более десятка людей из-за авиаудара Израиля. Среди погибших есть иранские и иракские ополченцы.