В Сирии коалиция США при авиаударах применила белый фосфор, - SANA

Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Международная коалиция нанесла авиаудары по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор

Авиация международной коалиции во главе с США при ударах по городу Хаджин на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор использовала боеприпасы с белым фосфором. Об этом со ссылкой на источники среди военных и гражданских лиц сообщает сирийское государственное агентство SANA, сообщает РБК-Украина.



"Международная коалиция нанесла авиаудары по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор с использованием белого фосфора", - говорится в сообщении агентства.



О том, что Хаджин обстреливают боеприпасами с белым фосфором, агентство SANA сообщало также 13 октября. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

Отметим, ранее коалиция под руководством США заявила, что убила боевиков в восточной Сирии, атаковав мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу. Коалиция под руководством США заявила, что уничтожила мечеть, которую террористы превратили в штаб-квартиру в Аль-Суса, чтобы защитить свою последнюю территорию.

Также ранее Соединенные Штаты нанесли авиаудар по экстремистской группировке "Аш-Шабаб" в Сомали, уничтожив около 60 боевиков.