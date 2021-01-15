Кроме Sinovac: какие еще вакцины может получить Украина

В ГП "Медицинские закупки Украины" заявляли, что Министерство здравоохранения затягивает согласование закупки еще одной COVID-вакциной. Речь идет о препарате индийско-американского производства Novavax.

Так ответили на запрос народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой в "Медзакупках Украины", говорится в материале "Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19".

Вместе с тем, Украина ожидает 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX. Если переговоры увенчаются успехом, он может вырасти до 16 млн доз. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это может быть препарат Pfizer.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Ранее в "Медзакупках" заявили, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины и таким образом превысил свои полномочия.

Также РБК-Украина писало, что первая партия вакцин Sinovac Biotech будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Первый транш составит 700 тысяч доз.