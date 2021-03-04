UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Sinovac якобы хочет поставить вакцину в Украину до 15 марта

Автор: Игорь Литвиненко

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech планирует поставить в Украину первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac до 15 марта. Такую информацию сообщила компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac в Украине.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" - уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЗАО "Лекхим", - сообщили в компании.

В государственной компании "Медицинские закупки Украины" заявили, что сейчас проверяют, поступало ли к ним официальное письмо от "Лекхим". При этом в предприятии добавили, что согласно договору, вакцину должны поставить не позднее 13 марта и она должна соответствовать все условиям контракта.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская компания Sinovac, по контракту, должна поставить вакцину от коронавируса в Украину до 6 марта. При этом сроки поставок могут сместиться.

Также министр отметил, что пока Украина не получила подтверждение эффективности вакцины от компании Sinovac.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса
Читайте также
Шмыгаль раскрыл "коммерческую уловку" производителей COVID-вакцин
Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса, - Шмыгаль
Прогноз погоды