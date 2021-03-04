Sinovac якобы хочет поставить вакцину в Украину до 15 марта

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech планирует поставить в Украину первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac до 15 марта. Такую информацию сообщила компания "Лекхим", которая является представителем Sinovac в Украине.

"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" - уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЗАО "Лекхим", - сообщили в компании.

В государственной компании "Медицинские закупки Украины" заявили, что сейчас проверяют, поступало ли к ним официальное письмо от "Лекхим". При этом в предприятии добавили, что согласно договору, вакцину должны поставить не позднее 13 марта и она должна соответствовать все условиям контракта.