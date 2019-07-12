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На Киев и область надвигается гроза

Новости » Общество    12.07.2019 - 14:17
На Киев и область надвигается гроза
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Гроза ожидается до конца суток в Киеве и Киевской области

Погода в Киеве в ближайшее время ухудшится, в столице ожидаются грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации синоптиков, в ближайший час с удержанием до конца суток в Киеве и Киевской области будет гроза.

Также, синоптики предупреждают, что сегодня в Киеве дожди с грозами. Температура воздуха днем стабильно +20+22, а ночью ожидается +11+13.

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Кроме того, погода ухудшится и по всей Украине дожди с грозами сегодня в восточной и западной частях страны. Температура воздуха днем поднимется до +20+26, а ночью ожидается +10+12. Только в Запорожской области сегодня солнечно, без осадков, а температура воздуха составит +20+24.

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Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Черниговской, Полтавской, Луганской, Донецкой,Запорожской, Николаевской, Одесской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине 13 и 14 июля ожидается прохладная погода с дождем. Жара в Украину вернется 19 июля.

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