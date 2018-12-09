Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 9 декабря ожидается небольшой мокрый снег с дождем

В Киеве в воскресенье, 9 декабря, ожидается небольшой мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу синоптиков, в течение суток на дорогах Киева возможна гололедица.

Жителей города призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться правил во время гололеда.

Напомним, по данным Украинского гидрометцентра на территории Украины ожидаются дожди со снегом, температура воздуха в день будет достигать +11. В Киеве 9 декабря пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +1 до +3.

Добавим, в Киеве в связи с началом подготовки к новогодним праздникам с 24 ноября 2018 до 24 января 2019 будет действовать ограничение движения транспорта. Главными локациями празднований станут Софийская и Контрактовая площади.