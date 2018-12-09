ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева

Новости » Общество    09.12.2018 - 11:51
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 9 декабря ожидается небольшой мокрый снег с дождем

В Киеве в воскресенье, 9 декабря, ожидается небольшой мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу синоптиков, в течение суток на дорогах Киева возможна гололедица.

Жителей города призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться правил во время гололеда.

Напомним, по данным Украинского гидрометцентра на территории Украины ожидаются дожди со снегом, температура воздуха в день будет достигать +11. В Киеве 9 декабря пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +1 до +3.

Добавим, в Киеве в связи с началом подготовки к новогодним праздникам с 24 ноября 2018 до 24 января 2019 будет действовать ограничение движения транспорта. Главными локациями празднований станут Софийская и Контрактовая площади.

Высота снежного покрова в Карпатах местами достигает 29 см
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь