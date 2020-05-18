Синоптик огорчила прогнозом на неделю: мокро и холодно

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет не очень комфортной в ближайшие дни

Погода в Украине будет не очень приятной в течение ближайшей недели. Будет периодически дождить, температура низкая, как для второй половины мая. Особенно прохлада будет чувствоваться в ночное время.

Такой не очень утешительный прогноз до конца выходных дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Завтра, 19 мая, осадки ожидаются на значительной территории Украины.

"Атмосферный фронт с севера снова подкинет дождей. Осадки пройдут на Западе Украины, на Севере, в большинстве центральных областей и на Харьковщине", - прогнозирует синоптик.

А вот на Юге страны, в Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях осадки не предвидятся. Но к вечеру дожди все же могут дойти до Днепра и районов.

Ветер во вторник умеренный, западный.

Температура завтра будет, по словам Диденко, похожа на "волчок". Ночью всего +6+9 градусов, на Севере +3+7, на Юге - от +8 до +13-ти.

Днем на Юге +22, на Западе от +18 до +24, а на крайнем Севере холодные +9+13. На остальных территориях от +14 до +20 тепла.

В Киеве завтра, 19 мая, будет дождь. Ночью температура +7, а днем - около +17. Со вторника в столице похолодает еще больше.

"До выходных умеренно теплая или прохладная погода удержится. С периодическими дождями. Чуть больше тепла отвесит нам май уже со следующей недели", - добавила синоптик.

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Автор: Светлана Дудукало