Синоптик Диденко дала прогноз на выходные: погода на любой вкус

Погода в Украине на выходные (фото: УНИАН)

Синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам 16 мая

Погода в Украине 16 мая снова преподнесет гражданам страны весенние сюрпризы. Она будет на любой вкус. В субботу ночью, в первый день выходных на территорию государства придут сильные осадки. Дожди стоит ожидать в западных областях Украины, Севере и Центре. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко.

Уже днем осадки проберутся на остальную часть Украины. В центральных и северных областях они будут умеренными и кратковременными, а вот жителям западных регионов стоит не забыть зонтики, но уже к вечеру субботы дожди уйдут дальше

В южных областях и восточных будет сухо.

"На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли", - рассказала синоптик.

Кстати, температура воздуха ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков, +4 +8 градусов, на юге +8 +13 градусов.

Температура воздуха днем 16 мая будет в пределах +14 +19 градусов, на юге +17 + 22 градуса. Свежее будет на Востоке, где днем будут идти дожди, +11 +14 градусов.

В столице дождь пройдет в ночь на 16 мая, а днем осадков не прогнозируется.

"Ночью 6 + 8 градусов, днем ​​около +16 градусов. Ветер западный, умеренный", - сообщила Диденко.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украине начнет ощутимо теплеть и прекратятся дожди.

Автор: Мария Соловей