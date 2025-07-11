Сіно догорає, кінь загинув: в Одесі РФ ударила по стайні, поранені люди й тварини

Що сталося

За словами очевидців, під час денної атаки в місті пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, автомобілі, конюшню. У момент обстрілу в приміщенні перебувало дев’ять тварин - п’ять коней і чотири поні.

"Ворота та частину огорожі довелося зламати, щоб вивести тварин. Деякі з них отримали поранення уламками. Поні перебувають у стресовому стані", - розповіли очевидці журналістам.

Внаслідок удару по Одесі 11 липня пошкоджені конюшні (фото: "Думська")

Загинула улюблениця

За словами власниці стайні Юлії, одна з коней на ім’я Камелія загинула. Її вважали улюбленицею. Ще один кінь поранений.

"Я не знаю, що робити далі - стайні немає, кормів немає, сіно догорає", - каже жінка.

Тварини були списані - дехто після спортивної кар’єри, інших врятували від забою.

Постраждали люди та інші тварини

Під час удару поранення отримали конюх і її донька. Вони саме прибирали у хліві, їх госпіталізували. Також постраждала собака, ще одну тварину шукають під завалами. Журналісти врятували одну з собак, яку знайшли на місці.

Вирішується питання переведення тварин до інших безпечних стаєнь. Точна кількість ушкоджених коней уточнюється.