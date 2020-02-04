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В Сингапуре зафиксированы первые случаи передачи коронавируса от человека к человеку

Новости » В мире     04.02.2020 - 12:39
В Сингапуре зафиксированы первые случаи передачи коронавируса от человека к человеку
Иллюстративное фото (twitter.com/feyabucom)

Также в стране подтверждены 6 новых случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Сингапура заявило о первых случаях передачи китайского коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. Об этом сообщает агентство CNA.

Кроме того, власти страны заявили об увеличении количества заболевших на коронавирус. Так, подтверждены 6 новых случаев заражения коронавирусом. Из них - 4 случая передачи вируса от человека к человеку. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 24 человек..

Напомним, по состоянию на 1 февраля, в Сингапуре насчитывалось 18 инфицированных вирусом 2019-nCoV.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Украины, на утро 4 февраля в мире зафиксировано больше 20 тыс. случаев заражением китайским коронавирусом. Число погибших от вируса нового типа в мире сейчас составляет 427 человек.

Также РБК-Украины сообщало, что передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая: Японии, Вьетнаме и Германии.

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