В Сингапуре ужесточают карантин из-за увеличения случаев COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, власти ограничат количество социальных встреч двумя людьми и сделают работу из дома обязательной, в попытке сдержать всплеск инфекций и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Власти заявили, что число случаев заболевания растет быстрее, чем ожидалось, в то время как уровень вакцинации в городе-государстве достиг плато после того, как составил около 82%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Чтобы еще больше защитить свое население, государство Юго-Восточной Азии также расширяет программу вакцинации, чтобы охватить людей в возрасте от 50 до 59 лет.