В Сингапуре увеличилось число больных коронавирусом

Иллюстративное фото (AFP)

Количество зараженных в Сингапуре увеличилось до 84 человек

Сингапур подтвердил 3 новых случая инфицирования коронавирусом СOVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Сингапуре увеличилось до 84 человек, 4 из которых находятся в критическом состоянии. Еще 34 полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Сообщается, что среди выздоровевших - 66-летний сингапурец, у которого месяц назад первым диагностировали китайский коронавирус.

Все три новые случая заражения, по информации Министерства здравоохранения Сингапура, произошли при передаче вируса от человека к человеку.

Напомним, по состоянию на 17 февраля, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая составляло 694 человека в 25 странах, три случая были смертельными.

Всего в мире зафиксировано более 75 тыс. лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 2012 - летальные. Выздоровел уже 14 тыс. 675 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса.