В Сингапуре подтвердили заражение коронавирусом в годовалого ребенка

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом, в том числе у годовалого ребенка, который ранее был эвакуирован из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Министерстве, общее число заболевших достигло 77 человек.

"Состояние малыша, который прибыл из Китая вместе с родителями 9 февраля, стабильное", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что второй инфицированный - 35-летний гражданин Сингапура, который в последнее время не посещал Китай.

В ведомстве также подчеркнули, что "на сегодня выздоровели 24 пациента, четверо находятся в критическом состоянии".

Напомним, ранее сообщалось, что администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

Кроме того, 15 февраля сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 72 человек.