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Сингапур закрывает школы из-за индийского штамма COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Сингапур предупредил, что новый индийский штамм коронавируса затрагивает больше детей. В связи с этим в стране закрывают большинство школ, а также готовят план вакцинации молодежи.

Об этом сообщает Reuters.

Все начальные, средние и младшие школы перейдут на домашнее обучение со среды, 19 мая. Дистанционное обучение продлится до конца учебного семестра - 28 мая.

"Некоторые из этих (вирусных - ред.) мутаций гораздо более опасны и, похоже, поражают детей младшего возраста", - сказал министр образования Сингапура Чан Чун Синг.

Он добавил, что пока никто из детей, которые заразились этим штаммом COVID-19, не болел в тяжелой форме. Но у некоторых детей наблюдаются легкие симптомы.

В воскресенье в Сингапуре подтвердили 38 случаев внутренней передачи COVID-19, что является самым высоким ежедневным числом с середины сентября. Среди заразившихся четыре ребенка.

Сейчас в стране более пятой части страны уже прошли курс прививки от коронавируса двумя дозами вакцин от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Со второй половины мая в Сингапуре начинается вакцинации людей, младше 45 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что регулятор Евросоюза заявил, что вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna, вероятно, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

Также сообщалось, что из-за индийского штамма коронавируса у международной схемы обеспечения вакцин COVAX не хватает препаратов.

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