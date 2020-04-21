Сингапур ужесточил карантин после новой вспышки коронавируса

Сингапур усилил карантин и продлил действие ограничений в стране из-за продолжающегося роста заражений коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Премьер-министр страны Ли Сянь Лун заявил, что карантин в стране будет продлен до 1 июня. Также правительство усилит некоторые ограничительные меры, в частности, сократит больше рабочих мест и введет ограничение на въезд в "горячие точки", такие как большие общественные рынки.

"Мы реализуем эти более жесткие меры до 4 мая. Но после этого мы не сможем полностью снять ограничения и вернуться к обычной жизни. Поэтому мы продлим карантин еще на четыре недели после 4 мая, иными словами, до 1 июня", - сообщил Сян Лун.

Он объяснил, что новые меры по сдерживанию коронавируса Сингапур вводит в связи с резким скачком заболеваемости. Так, за последние сутки было выявлено 1111 новых случаев COVID-19. Почти все из них были зафиксированы в результате агрессивного тестирования в общежитиях рабочих-мигрантов.

Общее число зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 9125 человек. Известно об 11 смертях от инфекции.

Напомним, ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса Сингапур запретил как публичные, так и частные массовые собрания. Отметим, 1 апреля в Сингапуре насчитывалось чуть больше 1 тыс. зараженных.

Также РБК-Украина сообщало, что сингапурские ученые создали высокоточные экспресс-тесты, выявляющие коронавирус в течение пяти минут.