Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заболевания коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Сингапура.

Как сообщается, гражданин Китая, проживающий в городе Ухань, вместе мо своей семьей прилетел в Сингапур.







в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Кроме того, в Соединенных Штатах подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.