Сингапур в мае начнет принимать путешественников с COVID-паспортами

Следовательно, Сингапур станет одной из первых стран, которые приняли такую инициативу.

Сингапур будет принимать мобильный проездной билет Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) для проверок путешественников перед вылетом. Люди смогут получить разрешение на вылет и въезд в Сингапур, показав в приложении смартфона данные из аккредитованных лабораторий.

Пропуск был успешно протестирован Singapore Airlines. Более 20 перевозчиков, включая Emirates, Qatar Airways и Malaysia Airlines, также тестируют этот документ.

"Успех наших совместных усилий сделает партнерство IATA с правительством Сингапура образцом для подражания", - говорится в заявлении генерального директора IATA Вилли Уолша.

Сингапур, у которого в этом году было сравнительно мало случаев коронавируса, является лидером в разработке и использовании технологий во время пандемии и хочет быть одной из первых стран, которые вновь откроются для проведения международных мероприятий.

Авиакомпании надеются, что как можно больше стран примут цифровые пропуски в приложениях, чтобы быстрее восстановить поездки и избежать осложнений и задержек в аэропортах, где требуются многократные проверки документов.

Сегодня путешественники из большинства стран должны для въезда в Сингапур в течение 72 часов перед вылетом пройти ПЦР-тест на COVID-19. Результаты тестов должны быть продемонстрированы во время регистрации в аэропорту и после прибытия.