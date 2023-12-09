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Синдром вигорання. Українцям розповіли, як запобігти фізичному й емоційному виснаженню

Фото: ураїнцям розповіли, як запобігти фізичному й емоційному виснаженню (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації українці вже другий рік перебувають в постійному стані тривоги та страху. Постійна напруга може призвести до синдрому вигорання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Через постійну напругу людина може відчувати виснаження на фізичному й емоційному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання", - заявили в міністерстві.

Спеціалісти Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" підготували кілька порад, які допоможуть запобігти цьому:

  • Намагайтеся дотримуватись чіткого балансу між роботою й особистим життям.
  • Встановіть графік роботи, харчування і відпочинку.
  • Навчіться казати "ні", коли задач вже й так багато.
  • Спробуйте у вихідні дні не перейматися робочими питаннями, залиште їх для буднів.
  • Відволікайтеся від повсякденної рутини, знаходячи час для власних потреб, хобі, догляду за собою або банального відпочинку.
  • Намагайтеся щось змінювати у собі та своєму житті, вивчайте нове й корисне.
  • Святкуйте найменші успіхи та перемоги, винагороджуйте себе.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.

До того ж компанія BetterMe розробила курс для подолання стресу у телефоні. Він має назву "Важливі навички в періоди стресу" й розроблений за експертної підтримки ВООЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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