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Синдром вигорання: як захистити себе від професійного виснаження

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Через тривале навантаження людина може відчувати виснаження на фізичному, емоційному та духовному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.

Спеціалісти Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Оленою Зеленською, рекомендують дотримуватися таких порад, щоб запобігти вигорянню:

  • Збалансуйте роботу та особисте життя. Не дозволяйте роботі захоплювати все ваше життя.
  • Встановіть графік роботи, харчування та відпочинку. Це допоможе вам краще контролювати свій час та уникати перевтоми.
  • Навчіться говорити "ні". Не бійтеся відмовитися від додаткових завдань, якщо ви не можете їх виконати.
  • У вихідні дні відключіться від роботи. Не перевіряйте електронну пошту та не займайтеся робочими справами.
  • Знайдіть способи відволіктися від рутини. Займіться хобі, спортом або просто відпочиньте.
  • Не зупиняйтеся на місці. Навчіться новому, розвивайтеся та використовуйте свої можливості.
  • Цінуйте свої досягнення. Нехай навіть це будуть маленькі успіхи, обов’язково відзначте їх.

Ці поради допоможуть вам зберегти здоровий баланс між роботою та особистим життям, а також уникнути негативних наслідків вигоряння.

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