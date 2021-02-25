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Симптомы остаются на месяцы: обнаружены новые последствия у детей после COVID

Автор: Артур Родивилов

Больше половины детей, переболевших коронавирусной инфекцией, в течение нескольких месяцев после выздоровления жаловались на сохраняющиеся симптомы болезни. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Италии, РФ и Великобритании.

Препринт опубликован на medrxiv.org.

Эксперты изучили влияние болезни у 129 переболевших с марта по ноября прошлого года младше 18 лет, средний их возраст составил 11 лет.

У 42% детей спустя четыре месяца после излечения не наблюдалось никаких симптомов. Однако у 35,7% детей через 120 дней выявили один или два симптома COVID-19, 22,5% жаловались на три и более симптома.

Чаще всего несовершеннолетние после выздоровления жаловались на бессонницу (она фиксировалась в 18,6% случаев), признаки респираторного заболевания, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%). У детей также регистрировались усталость, мышечные и суставные боли, потеря концентрации внимания.

Напомним, в Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витаминов при COVID.

Отметим, что COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система.

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