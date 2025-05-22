Симптоми, які не можна ігнорувати: МОЗ попередило про небезпеку теплового удару

Попереду довге спекотне літо, тож важливо не ігнорувати симптоми, які можуть свідчити про перегрів. Деякі з них потребують негайної реакції.

Докладніше про те, як уберегтися від теплового удару і що варто знати кожному, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Останні роки Україна є однією з найспекотніших країн Європи. А тому важливо особливо уважно ставитися до власного здоров’я, а також - до здоров’я найвразливіших близьких: дітей, підлітків, людей літнього віку.

Як відомо, ці категорії осіб найчастіше потерпають від екстремальної спеки.

Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан - тепловий удар. Загалом він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу, але важливо пам'ятати, що цей стан вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Коли варто запідозрити тепловий удар

Якщо ви, наприклад, займалися спортом чи працювали на вулиці у спеку, а тепер почуваєтеся зле, то наступні симптоми можуть свідчити про те, що ви маєте тепловий удар:

сплутаність свідомості, дезорієнтація,

нудота і блювання,

сильний головний біль,

прискорене серцебиття,

утруднене дихання,

почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

короткочасна втрата свідомості,

підвищення температури тіла,

втома.

Як уникнути теплового удару

Уникайте надмірної спеки . Найспекотніші години (з 10 до 16 години) проводьте у тіні або в приміщені, уникайте прямих сонячних променів;

. Найспекотніші години (з 10 до 16 години) проводьте у тіні або в приміщені, уникайте прямих сонячних променів; Охолоджуйте приміщення. Щоби зберегти електроенергію, не використовуйте кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень - навпаки закривайте. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку;

Щоби зберегти електроенергію, не використовуйте кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень - навпаки закривайте. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку; Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою;

Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою; Пийте багато рідини . Регулярно пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги;

. Регулярно пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги; Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин;

Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин; Уникайте фізичних навантажень в спеку . Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години дня;

. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години дня; Приділяйте увагу знакам теплового стресу . Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я;

. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я; Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером, адже це може бути небезпечним для їхнього життя.

Що робити, якщо тепловий удар стався

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 - диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце;

охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла;

якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями;

у разі блювання, покладіть людину на бік;

стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.