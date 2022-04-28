UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны Одесской области усилили защиту границы с Молдовой возле Приднестровья, - спикер ОВА

Фото: украинский военный (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области силы территориальной обороны и военные на фоне провокационных действий России в приднестровском регионе Молдовы усилили оборону государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задачи по охране и обороне Одессы и области. Также, в частности, усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где продолжаются российские провокации с целью создания определенных очагов напряжения для Одессы и Одесской области", - сказал он.

Также спикер ОВА отметил, что нынешняя ночь в регионе прошла в целом спокойно и без обстрелов.

При этом наши силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Одесской областью. Братчук добавил, что рашисты снова пытаются активизировать воздушную разведку.

Напомним, ранее взрывы и обстрелы в Приднестровье президент Молдовы Майя Санду называла следствием внутренних разборок. При этом украинская сторона полагает, что такими провокациями РФ намерена втянуть регион в войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о полномасштабной войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины