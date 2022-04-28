Силы обороны Одесской области усилили защиту границы с Молдовой возле Приднестровья, - спикер ОВА

В Одесской области силы территориальной обороны и военные на фоне провокационных действий России в приднестровском регионе Молдовы усилили оборону государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задачи по охране и обороне Одессы и области. Также, в частности, усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где продолжаются российские провокации с целью создания определенных очагов напряжения для Одессы и Одесской области", - сказал он.

Также спикер ОВА отметил, что нынешняя ночь в регионе прошла в целом спокойно и без обстрелов.

При этом наши силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Одесской областью. Братчук добавил, что рашисты снова пытаются активизировать воздушную разведку.