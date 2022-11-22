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Силовий данк Янніса шокував "Портленд": момент дня в НБА

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Мілуокі, Вівторок 22 листопада 2022 11:26
Силовий данк Янніса шокував "Портленд": момент дня в НБА Фото: Нестримний Янніс Адетокунбо (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив ефектний випад важкого форварда "Мілуокі Бакс" Янніса Адетокунбо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

27-річний лідер збірної Греції передусім запам'ятався епізодом наприкінці другої чверті поєдинку проти "Портленда". 34-й номер "Бакс" отримав м'яч ще на своїй половині, прорвався під кільце суперника та без вагань оформив слемданк з-під Нуркіча.

Стараннями Адетокунбо та компанії "Мілуокі" здобув 12-ту перемогу за 16 матчів регулярного чемпіонату. Вісконсинці продовжують переслідувати "Бостон Селтікс" нагорі Східної конференції НБА.

Сам Янніс став найрезультативнішим на паркеті. Грек набрав 37 очок, зробив 7 підбирань і оформив 6 передач. Це найкращі цифри Адетокунбо в листопаді. Щоправда, три поєдинки "Мілуокі" він пропустив через травму коліна.

Хто такий Янніс Адетокунбо

Уродженець Афін, виріс у сім'ї нігерійців, але ніколи не мав громадянства африканської держави. Вихованець місцевого "Філатлітікоса".

У грудні 2012 року підписав контракт із іспанською "Сарагосою", але на Піренеї не поїхав. На драфті НБА-2013 був обраний під 15-м номером "Мілуокі Бакс" і дебютував за океаном у сезоні 2013/14.

У 2021 році Янніс привів "Мілуокі" до чемпіонського титулу в НБА, став MVP фінальної серії. Двічі визнавався MVP асоціації (2019, 2020). У складі збірної Греції став найкращим бомбардиром Євробаскету-2022.

До слова, напередодні підбірку топ-моментів НБА очолив оборонець "Сакраменто" з ефектним "томагавком".

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